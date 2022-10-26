Ефимов сообщил о выделении городом 21 участка инвесторам под производства

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Москва передаст инвесторам в аренду свыше 147 га земли в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МАП). Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в январе—октябре 2022 года Градостроительно-земельная комиссия выделила под эти цели 21 земельный участок. Общий объем инвестиций, как сообщил вице-мэр, составит около 70 млрд руб., а в городе появится свыше 15 тыс. новых рабочих мест.

Выделение участков по программе МАП Москва рассматривает в качестве эффективной меры поддержки бизнеса со стороны города. Она упрощает застройщикам создание и развитие компаний, логистику, а столице дает новые рабочие места и приток инвестиций. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман оценил потенциальную емкость этих проектов более чем в 1 млн кв. м недвижимости.

Около половины арендованной земли предназначено под производство строительных материалов. Помимо стройиндустрии, проекты предусматривают предприятия легкой, пищевой, автомобильной и фармацевтической отраслей. При поддержке города в Москве создадут производства по изготовлению электроники, мебели, одежды, упаковки, стройматериалов, мясной продукции и специй, изделий из пенополиуретана, логистический центр, технопарк и индустриальный кластер.

Пищевая промышленность представлена в списке тремя проектами:

Троицкий округ Москвы примет у себя завод по производству технологического оборудования. В ТиНАО появится пищевой кластер по выпуску молочной, хлебной, мясной и другой продукции. На севере Москвы в районе Западное Дегунино построят высокотехнологичный комплекс по выпуску готовых блюд.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский рассказал, что инвестиции составят 3 млрд руб., созданные предприятия трудоустроят около 4 тыс. человек. Общий объем земли в аренду превысит 30 га.

Строительная отрасль будет представлена сразу на нескольких территориях. Максим Гаман сообщил, что в зеленоградском районе Крюково появится комплекс по выпуску строительной продукции с офисными, торговыми и демонстрационными площадями 360 тыс. кв. м — под этот проект в аренду выделено свыше 35 га. Завод по производству архитектурного бетона площадью 15 тыс. кв. м разместится в Капотне — это территория в 1,97 га. А возле станции Бекасово-Сортировочная (ТиНАО) появится промышленный комплекс по производству фиброцементных плит, газобетонных блоков и стекла площадью 116 тыс. кв. м. Для него в аренду передадут сразу четыре участка размером свыше 28 га.