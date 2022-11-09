Суд отменил штраф петербуржцу, не пришедшему по повестке в военкомат

Суд отменил штраф петербуржцу за неявку в военкомат по повестке

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отменил постановление военного комиссара о штрафе жителю города, который не явился в военкомат по повестке, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.



Прекратить производство административного дела о неисполнении обязанностей относительно воинского учета (ст.21.5 КоАП) попросил Павел Логвинов, которого военком Петроградского района оштрафовал на 1,5 тыс. руб. за неявку по повестке, врученной 24 сентября. Петербуржец утверждал, что был в военкомате.

9 ноября суд, рассмотрев жалобу Логвинова, отменил постановление военкома и прекратил производство по делу.

По статье 21.5. КоАП РФ неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по повестке военного комиссариата наказывается предупреждением или наложением административного штрафа в размере от 500 руб. до 3 тыс. руб.