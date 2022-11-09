Эксперт назвал фейком прилет туристов в турецкий Мардин вместо Мадрида

Вид Мардина (Фото: Valentin Heimer / Global Look Press)

Сообщение о прилете российских туристов в турецкий Мардин вместо Мадрида является фейком, мэрия города придумала такой пиар-ход, заявил РБК вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Это гениальный пиар-ход мэрии Мардина. Это стопроцентный фейк, но не негативный, а позитивный. Этот особо никому не известный город за день стал известен всем россиянам от Камчатки до Калининграда», — заявил Мкртчян.

Он рассказал, что позвонил своим турецким коллегам и спросил их об этом.

«Мои турецкие источники говорят, что пресс-служба мэрии Мардина придумала такой пиар-ход. Мардин — это небольшой нетуристический город <...>. [Перепутать города] просто невозможно», — сказал он.

Эксперт пояснил, что «любой турагент [и] любой турист» знают, что для поездки в Мадрид нужно оформить испанскую визу, а билеты в столицу Испании стоят в три раза дороже, чем в Турцию.

«В Турцию не нужна виза. Просто мэр Мардина хотел как-то прославиться, и он прославился. Сегодня все российские СМИ говорят об этой истории. Это просто пиар-ход мэрии», — добавил Мкртчян.

Утром 9 ноября газета Yeni Akit сообщила, что группа российских туристов приехала в Мардин вместо Мадрида из-за ошибки туристического агентства. Туристы, писало издание, думали, что летят в Мадрид с пересадкой в Стамбуле, и осознали ошибку лишь по прибытии в аэропорт Мардина. Они провели в городе одну ночь, после чего улетели в Мадрид.

Мардин — город на юго-востоке Турции и столица одноименной провинции. Город известен своими историческими строениями, однако он не считается туристическим. Моря рядом с Мардином нет.