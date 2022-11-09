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Хинштейн назвал дату похорон экс-главы ФСКН Черкесова
Депутат Хинштейн: первого главу ФСКН Виктора Черкесова похоронят в Петербурге 11 ноября
Виктор Черкесов
Первого руководителя Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), генерал-полковника Виктора Черкесова похоронят 11 ноября на Новодевичьем кладбище в Петербурге. Об этом в телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Черкесов умер в ночь на 9 ноября в Петербурге, сообщил ранее депутат. Он не назвал причину смерти Черкесова.
С 1975 года Черкесов работал в ленинградском управлении КГБ СССР вместе с президентом Владимиром Путиным. В 1998 году, вскоре после назначения Путина директором службы, он стал его первым заместителем. В 2000 году Черкесов входил в предвыборный штаб Путина, и после его избрания стал полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. В 2003 году после образования Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) он стал еее директором, этот пост он занимал до 2008 года.
Черкесова сняли с должности через несколько месяцев после публикации в газете «Коммерсант» его статьи «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев», в которой он говорил о междоусобице внутри спецслужб, которую считал недопустимой, поскольку именно «чекистский крюк» «удержал» общество после распада СССР. Путин, комментируя статью, заявил, что «выносить такого рода проблемы в СМИ» считает некорректным.