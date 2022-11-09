Хинштейн назвал дату похорон экс-главы ФСКН Черкесова

Виктор Черкесов (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Первого руководителя Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), генерал-полковника Виктора Черкесова похоронят 11 ноября на Новодевичьем кладбище в Петербурге. Об этом в телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Черкесов умер в ночь на 9 ноября в Петербурге, сообщил ранее депутат. Он не назвал причину смерти Черкесова.