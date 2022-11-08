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Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном «Ланцет»

Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ дроном-камикадзе «Ланцет»

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Дрон уничтожил украинский танк, который пытался обстреливать позиции военных, сообщило в телеграм-канале Минобороны России.

«Боевики ВСУ предприняли попытку вести огонь из танка по позициям российских военнослужащих, укрываясь за зданиями промышленной застройки. Российским расчетом БПЛА танк ВСУ был обнаружен и уничтожен», — сообщили в ведомстве.

На кадрах, распространенных Минобороны, виден танк, разместившийся возле технического здания. На расстоянии от него также видны жилые дома. В конце видео дрон наводит прицел на украинский танк и выпускает снаряд. После этого следуют вспышка и взрыв.

Удар нанесли при помощи дрона-камикадзе «Ланцет», передает «РИА Новости». ТАСС, в свою очередь, уточняет, что удар нанесли по украинскому танку Т-64. Его, по данным агентства, обнаружил другой беспилотник. Он же навел дрон-камикадзе на цель.

Дрон-камикадзе «Ланцет» разработал концерн «Калашников». Его вес составляет 12 кг, беспилотники могут вести разведку и поражать найденную цель. Такие дроны-камикадзе способны зависать в воздухе, выжидая момент для удара, говорится на сайте «Ростеха». Ранее кадры использования таких беспилотников Минобороны показало 13 октября. Тогда дрон уничтожил украинский внедорожник.

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Теги
дрон Минобороны танк ВСУ Украина
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