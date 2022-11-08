Британский королевский двор показал вензель супруги Карла III

Фото: RoyalFamily / Twitter

Монограмма королевы-консорта Великобритании Камиллы, герцогини Корнуольской, состоит из инициалов «CR» под изображением короны, где C означает Camilla, а R — Regina, что с латыни переводится как «королева». Это сообщил официальный аккаунт королевской семьи в «Твиттере» (соцсеть заблокирована на территории России).

Шифр является личной собственностью королевы-консорта и, как передает Sky News, был выбран ею из серии эскизов. Он будет использован на ее личных бланках и открытках, а также на кресте, который она возложит на Поле памяти в Вестминстерском аббатстве в следующий четверг — на акции поминовения тех, кто отдал свою жизнь служению Великобритании.

Как пишет Daily Mail, вензель был разработан профессором Эваном Клейтоном, каллиграфом Королевской школы рисования, в сотрудничестве с геральдистом и писцом Армейского колледжа Тимоти Ноадом.

Монограмма герцогини Корнуольской была стилизована под монограмму короля Великобритании Карла III. О появлении его собственного вензеля 27 сентября сообщил твиттер-аккаунт королевской семьи. Он также состоит из букв CR, где C — это Charles, а R — Rex, что означает «король» на латыни, или также Regina.