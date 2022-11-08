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Мэрия оценила готовность скоропомощного комплекса НИИ им. Склифосовского

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Возведение скоропомощного стационарного комплекса (ССК) на территории НИИ им. Н.В. Склифосовского с вертолетной площадкой близится к завершению. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что объект готов на 95% — в комплексе ведутся отделочные работы и благоустройство территории.

Вице-мэр рассказал, что комплекс рассчитан на прием 200 пациентов в сутки и оснащен высокотехнологичным оборудованием. По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, в ССК будет 1684 единицы подобного оборудования.

Руководитель депстроя также рассказал, что новое здание будет соединено с основным корпусом НИИ надземным переходом. Комфортные условия в новом ССК создаются и для самих пациентов, и для посетителей. Проектом предусмотрены просторные залы ожидания, при блоке реанимации и интенсивной терапии, как пояснил Рафик Загрутдинов, есть помещения для круглосуточного пребывания родных и близких пациента и зоны для встречи с врачами.

Андрей Бочкарев добавил, что строительство новых скоропомощных комплексов с вертолетными площадками для санитарной авиации ведется в разных районах Москвы. Они появятся при крупных медицинских центрах — помимо НИИ им. Склифосовского, это ГКБ им. Боткина, ГКБ № 15 им. Филатова и ГКБ им. Буянова. Каждое здание возводится по индивидуальному проекту с учетом сложившегося архитектурного облика клиник.

Ранее вице-мэр сообщал, что вертолетные площадки предусмотрены и на других медицинских объектах Москвы (от ГКБ № 40 в Коммунарке, где она уже действует, до детской горбольницы Святого Владимира).

Строительство и оборудование ССК было развернуто в 2022 году после решения властей Москвы о переходе на новые стандарты оказания экстренной медпомощи. По первоначальному плану в столице предусмотрено шесть новых скоропомощных комплексов, каждый из которых возводится при уже существующем лечебном учреждении с именем и инфраструктурой, а также с учетом межрайонной логистики, чтобы равномерно покрывать территорию мегаполиса. В первой половине 2023 года планируется открытие ССК при НИИ Склифосовского, ГКБ Боткина, ГКБ Филатова и ГКБ Вересаева. Позже, в 2023 году, комплексы появятся при ГКБ Буянова, а также при Первой градской больнице (им. Пирогова).

Теги
Скорая помощь НИИ Склифосовского Андрей Бочкарев Москва
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