Антитеррористический центр СНГ увидел рост влияния радикальных талибов

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Западные страны создают условия для усиления позиций и влияния радикального крыла талибов (движение «Талибан», признано в России террористической организацией и запрещено) в Афганистане, считает руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев. Об этом он заявил во время конференции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте, передает «РИА Новости».

По словам Сысоева, западные страны, используя рычаги политического и экономического давления, создают условия для укрепления «Сети Хаккани» (также запрещенная в России террористическая организация). «Радикалы уже контролируют и МВД, и разведку, и Верховный суд страны, сознательно препятствуя исполнению правительством талибов международных обязательств по борьбе с международными террористическими организациями», — сказал Сысоев.

Сысоев считает, что в будущем «Талибану» будет сложно контролировать ситуацию в Афганистане из-за раскола между умеренной и радикальной группами в руководстве движения. По его словам, на север Афганистана продолжают прибывать члены группировки «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). «Одновременно талибские радикалы наращивают контакты с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация)», — добавил он.

В ноябре секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что американские власти создают условия для наращивания потенциала террористических организаций в Афганистане, что угрожает ростом нестабильности в СНГ. В октябре президент России Владимир Путин на саммите Россия — Центральная Азия сказал, что западные спецслужбы, прежде всего США и Великобритании, поддерживают противостоящие «Талибану» группировки.

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе 2021 года. Пока ни одно иностранное государство не признало правительство талибов. Россия после их прихода к власти стала одной из немногих стран, которая сохранила посольство в Афганистане. Путин заявлял, что российское правительство «поддерживает необходимый уровень контактов с руководством движения талибов». В конце сентября Россия и Афганистан достигли предварительных договоренностей о поставках газа.