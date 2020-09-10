Умер игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов. Ему было 64 года. Об этом сообщил знаток Максим Поташев в социальной сети Facebook.

«Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе», — написал он в Facebook. Поташев назвал покойного «очень добрым и светлым человеком».

На странице клуба «Что? Где? Когда?» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что знаток «не терял связи с телеклубом», посещал игры и делился опытом с молодежью. Клуб выразил соболезнования родным и близким Смирнова.

Смирнов был участником «Что? Где? Когда?» с 1988 по 2010 год, являлся капитаном одной из команд в 1990-х. На счету знатока 18 игр, из которых более половины завершились победой.