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Умер игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

Умер игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов. Ему было 64 года. Об этом сообщил знаток Максим Поташев в социальной сети Facebook.

«Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе», — написал он в Facebook. Поташев назвал покойного «очень добрым и светлым человеком».

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На странице клуба «Что? Где? Когда?» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что знаток «не терял связи с телеклубом», посещал игры и делился опытом с молодежью. Клуб выразил соболезнования родным и близким Смирнова.

Смирнов был участником «Что? Где? Когда?» с 1988 по 2010 год, являлся капитаном одной из команд в 1990-х. На счету знатока 18 игр, из которых более половины завершились победой.

Теги: Что?Где?Когда?, игра, Россия
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