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Экс-президент Южной Кореи откажется от собак, подаренных Ким Чен Ыном

Экс-президент Южной Кореи планирует отказаться от собак, подаренных Ким Чен Ыном в 2018-м
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин&nbsp;
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин  (Фото: EPA / ТАСС)

Бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что хочет вернуть государству пару собак, которых ему в 2018 году подарил северокорейский лидер Ким Чен Ын, и их щенка. Об этом сообщает новостное агентство Yonhap.

Ким Чен Ын подарил пару собак породы пунгсан Мун Чжэ Ину в сентябре 2018 года. Южнокорейский политик после выхода на пенсию в мае этого года взял двух собак и одного щенка в свою частную резиденцию в Янсане (в 420 км к юго-востоку от Сеула).

В соответствии с законами Южной Кореи Муну было запрещено забирать собак с собой после выхода на пенсию, поскольку они принадлежат государству. Однако в последние дни своего президентства Мун Чжэ Ин заключил с президентским архивом соглашение, согласно которому политику разрешили забрать с собой собак ввиду отсутствия условий для содержания животных в государственном учреждении и с учетом их возможного состояния после отъезда хозяина. Соглашение, предположительно, предусматривает, что затраты на содержание и разведение собак могут быть оплачены за счет государственного бюджета. Стоимость содержания трех собак достигает $1,7 тыс. ежемесячно, отмечает Yonhap.

Сторона экс-президента указывает, что после подписания соглашения не были выполнены необходимые юридические процедуры. Мун Чжэ Ин указал на «необъясненное возражение» со стороны нынешней президентской администрации, из-за которого соглашение не может вступить в силу. Администрация президента опровергла его слова, заявив, что стороны ведут между собой обсуждения относительно этого вопроса, и добавила, что решение вернуть собак, не дожидаясь обсуждения проблемы, принадлежит исключительно бывшему лидеру Южной Кореи.

Пунгсан — порода охотничьих собак, исторически использовавшаяся для охраны и охоты на крупных хищников в горах современной Северной Кореи. Во время японской оккупации Кореи порода была объявлена национальным достоянием, что защитило ее во Второй мировой войне. В последующие годы Северная Корея стремилась защитить чистоту породы, запретив ее вывоз.

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