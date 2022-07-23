Флот Великобритании отследил две российские подлодки у берегов Норвегии

Военный корабль британского Королевского флота проследил за двумя российскими подлодками в Северном море. Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил страны на сайте.

«Британский охотник за подводными лодками HMS Portland наблюдал за подводной лодкой с крылатыми ракетами «Северодвинск» и ударной подводной лодкой класса «Акула» с названием «Вепрь», плывущими на юг вдоль норвежского побережья из Арктики», — сказано в сообщении.

По данным ВМС, подлодки всплывали в Норвегии к северо-западу от Бергена в Северном море 16 и 19 июля, перед тем, как отправиться в Санкт-Петербург на празднование Дня военно-морского флота России 31 июля.

Британский корабль отслеживал лодки вместе с вертолетом Merlin и самолетом дальнего морского патрулирования P8 Poseidon

К-560 «Северодвинск» — многоцелевая атомная подлодка с крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». Входит в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. Первый выход в море совершила в июле 2014 года. Позже военные трижды запускали с нее ракеты из акватории Баренцева моря по мишеням на полигоне в Архангельской области. В октбяря 2021 года с борта «Северодвинска» впервые запустили гиперзвуковую ракету Циркон по условной цели.

К-157 «Вепрь» — многоцелевая атомная подлодка проекта 971 «Щука-Б», подкласса «Akula II». Спущена на воду в 1994 году, числится за Северным флотом. В июле 2021 года участвовала в главном военно-морском параде на Дне ВМФ.