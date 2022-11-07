Путин поручил представить идеи по молодежному экологическому движению

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Президент России Владимир Путин поручил своей администрации подготовить предложения по созданию молодежного экологического движения. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи Путина с участниками форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке.

«Администрации президента Российской Федерации подготовить совместно с Росмолодежью и представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения», — говорится в сообщении. Сроком установлено 1 декабря, а ответственными назначены первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Кроме того, правительство вместе с администрацией президента должно обеспечить ежегодное проведение молодежного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае.

Весной РБК сообщил, что в России появится новое движение детей и молодежи. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 19 мая — в этот день в СССР отмечали День пионерии. Предполагается, что новая структура охватит как школьников, так и учащихся средних специальных учебных заведений. Наблюдательный совет организации возглавит Путин, а само движение — замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов.



