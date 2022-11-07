Папа римский призвал страны ЕС разделить ответственность за мигрантов

Страны Евросоюза должны делить между собой ответственность за мигрантов, а не возлагать ее только на те государства, куда они прибывают. Об этом заявил папа римский Франциск при возвращении из поездки в Бахрейн, передает Reuters.

Понтифик отметил, что очередная волна миграции привела к росту политической напряженности в Италии. Накануне благотворительное судно под немецким флагом отказалось покинуть порт Катания на востоке Сицилии, так как местные власти сказали, что не все мигранты, которых оно перевозило, могут сойти на берег.

«Европейский союз должен проводить политику сотрудничества и помощи. Он не может оставить Кипр, Грецию, Италию и Испанию с ответственностью за всех мигрантов, прибывающих на их берега», — сказал он.

Понтифик предложил странам ЕС согласовывать свою миграционную политику и договариваться о том, сколько мигрантов смогут принять разные государства.

Разрешения пришвартоваться в порту Катании сейчас ожидают три судна, на борту которых находятся около 1 тыс. мигрантов. Одно из них, Humanity — 1, пишет Reuters, зафрахтовала немецкая благотворительная организация. Судну уже разрешали пришвартоваться в порту и высадить 144 из 179 мигрантов из числа детей и тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи. Оставшимся 35 пассажирам сойти на берег не разрешили.

В благотворительной организации после отказа судна покинуть порт заявили, что капитан Humanity — 1 несет юридическую ответственность за безопасность всех своих пассажиров. Министр внутренних дел Маттео Пиантедоси в свою очередь заявил, что судно заставят покинуть территориальные воды Италии после того, как на берег сойдут все, кому это разрешено.