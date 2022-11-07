Мэр латвийского города Даугавпилс назвал Крым частью России

Элксниньш назвал Крым частью России и подчеркнул, что говорил об этом не раз. Он отказался считать Россию агрессором, но заявил, что ответственность за конфликт на Украине несут Киев, Вашингтон и Москва

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Крым является частью России, заявил мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш в эфире радио Delfi.

«Крым является частью Российской Федерации», — ответил он на вопрос о принадлежности полуострова (цитата по «РИА Новости»).

Элксниньш заметил, что неоднократно высказывал мнение по этому поводу, и отказался назвать Россию агрессором.

«Нельзя разделять то, что он (Крым. — РБК) был включен в состав Российской Федерации и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией», — ответил он на слова ведущей о том, что многие страны отказались признать присоединение полуострова.

Мэр счел Киев, Вашингтон и Москву ответственными за украинский кризис и назвал сложившуюся ситуацию «проигрышем дипломатии».

Даугавпилс - город на юге Латвии, который стоит на побережье реки Западная Двина у границы с Литвой и Белоруссией. Это второй по величине город страны. По данным Центрального статистического управления Латвии, к началу 2022 года там проживало 79,1 тыс. человек.

Крым стал частью России в 2014 году после проведения там референдума. Страны Запада и Украина вхождение Крыма в состав России не признали и ввели против нее санкции. Москва считает вопрос принадлежности полуострова закрытым. «Что касается Крыма — это российский регион, это надо признать де-факто и де-юре», — говорил в марте пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В этом же месяце он назвалпризнание Украиной статуса полуострова одним условий прекращения спецоперации.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обещал вести наступление вплоть до взятия Крыма. «Потому что иначе, если они не уйдут с Донбасса и Крыма, это не будет означать конец войны. Мы уже были в такой ситуации. Это будет замороженный конфликт», — пояснял он.