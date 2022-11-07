СК завел дело после гибели двоих человек при обрушении балкона в Сочи

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двоих человек при обрушении балкона в жилом доме в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Краснодарскому краю.

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст.109 УК), по которой грозит до четырех лет лишения свободы. Проверку по факту произошедшего ранее начала краевая прокуратура.

Балкон на четвертом этаже жилого дома в Сочи обрушился вечером 6 ноября, примерно в 19:15 мск. В СК уточнили, что дом находится на улице Донской. При обрушении, по информации ведомства, погибли два человека — 60-летний мужчина и 37-летняя женщина, еще один 46-летний мужчина получил травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В краевом управлении МЧС сообщили, что других повреждений и угрозы дальнейшего обрушения здания нет. ТАСС со ссылкой на администрацию Сочи передавал, что балкон обрушился в общежитии, здание не было признано аварийным. При этом в СК сообщили, что балкон обрушился в съемной квартире.