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В Сочи при обрушении балкона погибли два человека

В прокуратуре сообщили о двух погибших и одном пострадавшем при обрушении балкона в Сочи
В доме нет повреждений, угроза дальнейшего обрушения отсутствует, сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю. Здание не было аварийным, уточнили в администрации Сочи
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Сочи при обрушении балкона жилого дома погибли два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Еще один человек госпитализирован.

«Предварительно, обвалилась балконная плита, три человека на ней находились. По предварительной информации, двое погибли, один находится в больнице», — сказали в областной прокуратуре, добавив, что начата проверка.

Телеграм-канал Mash пишет, что погибшие — мужчина 60 лет и женщина 40 лет. Пострадали три человека, один из них находится в больнице с переломами позвоночника и таза, указывает канал.

Сообщение об обрушении балкона на четвертом этаже жилого дома в центре Сочи поступило в 19:15 мск, сообщили в областном управлении МЧС. Там уточняли, что, по предварительным данным, есть пострадавшие.

«Других повреждений в доме нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует», — добавили в ведомстве. ТАСС со ссылкой на администрацию Сочи передает, что балкон обрушился в общежитие, здание не было аварийным.

По факту произошедшего управление Следственного комитета по Краснодарскому краю начало проверку. В ведомстве сообщили, при обрушении балкона двое человек — мужчина и женщина — погибли на месте. «46-летний пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

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обрушение балкон Сочи
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