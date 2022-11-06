В прокуратуре сообщили о двух погибших и одном пострадавшем при обрушении балкона в Сочи

В Сочи при обрушении балкона погибли два человека

В доме нет повреждений, угроза дальнейшего обрушения отсутствует, сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю. Здание не было аварийным, уточнили в администрации Сочи

Фото: МЧС России

В Сочи при обрушении балкона жилого дома погибли два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Еще один человек госпитализирован.

«Предварительно, обвалилась балконная плита, три человека на ней находились. По предварительной информации, двое погибли, один находится в больнице», — сказали в областной прокуратуре, добавив, что начата проверка.

Телеграм-канал Mash пишет, что погибшие — мужчина 60 лет и женщина 40 лет. Пострадали три человека, один из них находится в больнице с переломами позвоночника и таза, указывает канал.

Сообщение об обрушении балкона на четвертом этаже жилого дома в центре Сочи поступило в 19:15 мск, сообщили в областном управлении МЧС. Там уточняли, что, по предварительным данным, есть пострадавшие.

«Других повреждений в доме нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует», — добавили в ведомстве. ТАСС со ссылкой на администрацию Сочи передает, что балкон обрушился в общежитие, здание не было аварийным.

По факту произошедшего управление Следственного комитета по Краснодарскому краю начало проверку. В ведомстве сообщили, при обрушении балкона двое человек — мужчина и женщина — погибли на месте. «46-летний пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.