СК возбудил уголовное дело после взрыва у кафе в Забайкалье, где пострадали четверо

В Забайкалье при взрыве у кафе пострадали четыре человека

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В городе Шилка Забайкальского края местный житель 1987 года рождения в ходе конфликта с несколькими мужчинами устроил взрыв у кафе, пострадали четыре человека, один госпитализирован, сообщает региональное управление Следственного комитета.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). По последней статье может грозить пожизненное лишение свободы.

Подозреваемого задержали, в его доме провели обыск. По данным следствия, он ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

По данным телеграм-канала Mash, инцидент произошел у кафе «Байкал» в ночь на 6 ноября. 35-летний мужчина хотел войти в заведение с гранатой, однако его не пустили в помещение. Тогда он бросил боеприпас рядом с кафе, там стояли двое мужчин со своими девушками. Один из них попал в больницу в среднетяжелом состоянии, трое не получили серьезных травм.