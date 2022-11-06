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Кличко заявил, что массовых новогодних празднований в Киеве не будет

Мэр Кличко: в Киеве не будет массовых празднований Нового года и Рождества
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Киеве не планируются массовые праздничные мероприятия по случаю Нового года и Рождества, заявил мэр города Виталий Кличко в эфире телемарафона.

«Новый год и Рождество отменять никто не будет. Я убежден, что каждый сможет отпраздновать в кругу семьи. Массовых празднований у нас сто процентов не будет», — сказал Кличко (цитата по «Страна.ua»).

Он отметил, что рассматривается вопрос об установке новогодней елки. Кличко сказал, что это решат ближе к празднику, но подчеркнул, что «атмосфера Нового года должна быть».

В своем выступлении Кличко также заявил, что в Киеве обсуждают «худшие сценарии» относительно энергетики и отопительного сезона.

Ранее The New York Times писала, что власти украинской столицы планируют эвакуировать более 3 млн оставшихся в городе жителей в случае полного отключения электроэнергии, поскольку дальнейший ущерб энергетической инфраструктуре угрожает возможности предоставлять основные услуги.

Как рассказал изданию директор департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, чиновникам в Киеве сообщили, что их, скорее всего, уведомят о критическом положении за 12 часов. Если до этого дойдет дело, они «начнут информировать людей и просить их уйти».

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В результате ракетных атак российской стороны повреждено 40% энергетической инфраструктуры Украины, говорили раньше украинские власти. В Киеве занимаются развертыванием 1 тыс. станций обогрева, которые могут быть использованы в качестве бункеров. Кличко допускал, что украинская столица может остаться без электроэнергии, водообеспечения и отопления.

Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины.

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