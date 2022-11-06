Россия поможет реконструировать завод по производству стекла в Ираке

Российские специалисты займутся реконструкцией и модернизацией крупного завода в Ираке, который даст более тысячи рабочих мест. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов.

«В практическом плане отдельно хотел бы выделить крупный проект по реконструкции и модернизации крупного завода по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади провинции Анбар. Российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака приступил к практической реализации проекта», — сказал дипломат.

В Ираке рассчитывают, что завод станет крупнейшим работодателем в городе: будет создано более тысячи новых рабочих мест. В ближайшее время группа специалистов в области технологии и производства стекла приступит к изучению производственной площадки.

В начале сентября стало известно, что Россия и Ирак намерены сотрудничать в области мирного применения атомной энергии, Москва может поставить Багдаду изотопную продукцию. Они могут применять в качестве ядерного топлива.