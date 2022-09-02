МИД заявил о готовности России поставлять в Ирак изотопы

Россия и Ирак готовы сотрудничать в области мирного применения атомной энергии, Москва может поставить Багдаду изотопную продукцию, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак.

«С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнерам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции, а также обучения персонала в профильных российских вузах по соответствующим специальностям», — сказал дипломат.

Изотопы — разновидности атомов химического элемента, которые имеют одинаковый атомный номер, но разную атомную массу. Например, водород (атомный номер 1 и атомная масса 1) и его изотоп дейтерий (номер 1, масса 2). Изотопы могут применять в качестве ядерного топлива.

Кроме того, он сообщил, что Москва готова «к реализации крупных совместных проектов», но это будет зависеть от «наращивания объемов сотрудничества» в отрасли и уточнения планов заказчиков со стороны Багдада. Кинщак указал, что сейчас госкорпорацией «Росатом» и иракское Агентство по контролю за радиоактивными материалами ведут работу по юридической подготовке к сотрудничеству в области мирного атома.

У Ирака ранее была своя ядерная программа, в ее рамках он сотрудничал с СССР и Францией. Однако в 1980-х Израиль, опасаясь создания Ираком ядерной бомбы, нанес удар по его ядерному центру, что положило конец программе.

В прошлом году страна объявила о намерении возвести четыре атомные электростанции, причем в качестве одного из возможных партнеров по проекту рассматривалась Россия.