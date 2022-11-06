В Румынии ответили на слова Путина о территориальных претензиях к Украине

МИД Румынии раскритиковал слова президента России Владимира Путина о том, что после Второй мировой войны от Румынии, Венгрии и Польши были отторгнуты большие области в пользу Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Ведомство отвергло заявление Путина. Бухарест утверждает, что слова российского президента «ложно наводят на мысль о том, что у Румынии есть территориальные претензии к Украине».

Кроме того, в своем заявлении МИД Румынии раскритиковал Москву за ведение боевых действий на Украине и подтвердил поддержку независимости, суверенитета и «территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».

4 ноября, в День народного единства, Путин встречался с историками и представителями традиционных религий. Среди прочего президент высказался о событиях Второй мировой войны. По словам Путина, после войны крупные области Польши, Венгрии и Румынии были отторгнуты Сталиным в пользу Украины. Путин добавил, что идея «поглощения Украины» у Польши «никуда не делась».

По словам Путина, Россия добровольно «отдала Украине свои исторические территории… с целью создания единого, общего культурно-гуманитарного, исторического пространства». «А те территории, о которых я только что сказал выше, они были насильственно отторгнуты от Венгрии, Румынии и Польши. Это абсолютно разные ситуации», — сказал Путин.