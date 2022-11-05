СК допросил собственника здания сгоревшего костромского кафе

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Следователи установили и допросили собственника здания, в котором располагалось сгоревшее кафе «Полигон», сообщает Следственный комитет. Ведомство не уточнило его имени, но отметило, что он сдавал помещения в аренду нескольким арендодателям.

СК начало проверку по факту бездействия должностных лиц при проверках арендатора здания. Также ведомство проверяет, было ли нарушено законодательство о пожарной безопасности: как ранее заявили в прокуратуре, во время происшествия часть эвакуационных выходов была закрыта.

По данным СК, опознаны тела 12 из 13 погибших.

Пожар в кафе, которое принадлежит депутату Костромской областной думы от фракции «Единая Россия» Ихтияру Мирзоеву, произошел в ночь на 5 ноября. Как передавал ГТРК «Кострома», перед этим из кафе поступил сигнал о массовой драке, во время которой один из посетителей выпустил ракетницу. Следственный комитет сообщил, что предполагаемый виновник пожара — 23-летний мужчина, — а также директор компании, которая организовывала работу заведения, задержаны.

По данным регионального управления МЧС, пожар удалось полностью ликвидировать в 20:40 следующего дня.

7 ноября объявлен в Костромской области днем траура.

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