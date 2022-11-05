Умер бывший первый заммэра Москвы Петр Аксенов

Петр Аксенов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

На 77-м году жизни умер первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы, бывший первый заммэра столицы Петр Аксенов, сообщили в Московской торгово-промышленной палате (МТПП). Причина смерти не называется.

«Практически вся трудовая биография Петра Николаевича была связана с Москвой, он отдал нашему городу более полувека жизни, пройдя славный путь от рабочего на стройке до главы целых отраслей огромного мегаполиса, умелого и мудрого руководителя», — говорится в сообщении.

В МТПП отметили, что Аксенов руководил возведением «современных жилых районов столицы, новых социальных и промышленных объектов, парков и магистралей», был «другом и партнером» палаты.

Аксенов родился 25 августа 1946 года. С 1991 по 1993 год он был первым заместителем префекта в префектуре Юго-Западного административного округа, с 1993 по 2000 год возглавлял префектуру, затем в течение двух лет был префектом в Южном АО. С 2002 по 2007 год был первым заммэра и руководителем Комплекса городского хозяйства Москвы. В 2007–2008 годах был первым замом руководителя градостроительной политики и реконструкции Москвы, а в 2008 году стал первым замом главы департамента дорожно-мостового и инженерного строительства города. С апреля 2011 года работал первым заместителем руководителя столичного депстроя.