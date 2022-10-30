Умер бывший губернатор Камчатки Машковцев

Михаил Машковцев (Фото: Вадим Алексеев / РИА Новости)

В возрасте 75 лет «после продолжительной болезни» скончался бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев, возглавлявший регион с 2000 по 2007 год, сообщил действующий глава края Владимир Солодов в телеграм-канале.

«Он внес значительный вклад в развитие субъекта, руководя им вплоть до объединения с Корякским округом. Михаил Борисович многие годы отстаивал интересы дальневосточников, ведя активную общественно-политическую работу», — отметил Солодов.

Камчатский край в составе России появился в 2007 году путем объединения Камчатской области и Корякского автономного округа в результате референдума.

Машковцев родился 1 января 1947 года в Белоруссии. Учился сначала в летном училище, в 1974-м окончил факультет радиоэлектроники Ленинградского института авиационного приборостроения.

С 1978 по 1986 год был геофизиком в Полярной геофизической экспедиции и Северо-Тихоокеанской геологоразведочной экспедиции объединения «Севморгеология». В 1986–1990 годах работал инженером петропавловск-камчатского производственного участка Якутского завода по обслуживанию и ремонту вычислительной техники.

В 1990-м Машковцев стал вторым секретарем Петропавловского горкома КПСС и депутатом городского совета. В 1990-х также работал в законодательном собрании Камчатской области, Государственной думе и Совете Федерации.

Губернатором Камчатки стал после выборов 2000 года, в 2004-м его переизбрали на второй срок. Через три года Машковцев ушел в отставку по собственному желанию.

Последние годы он провел в Санкт-Петербурге, был членом партии «Коммунисты России». В 2019-м выдвигался от нее в кандидаты на пост петербургского губернатора, но ему отказали в регистрации.