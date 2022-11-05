При пожаре в кафе в Костроме погибли пять человек, пострадало четыре

При пожаре в кафе в Костроме погибли пять человек

Кафе загорелось в ночь на 5 ноября, площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 250 человек, четверо пострадали. У кафе обрушилась кровля

В результате пожара в кафе «Полигон» на Никитской улице в Костроме погибли пять человек, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

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Кроме того, по всей площади возгорания произошло обрушение кровли. Ранее начальник областного главка МЧС Дмитрий Корнеев говорил о такой угрозе и отмечал, что это создает сложности в тушении пожара.

К 7:32 пожарные смогли ликвидировать открытое горение, заявили в МЧС.

В областном управлении МЧС сообщили, что тушение пожара продолжается, на место происшествия выехал губернатор региона Сергей Ситников.

Кафе загорелось в ночь на 5 ноября, сообщение о пожаре поступило в 2:37. Из здания эвакуировали 250 человек, еще 15 — из крайнего подъезда ближайшего дома в связи с задымлением. Пострадали четыре человека. По данным телеграм-канала Baza, все они отравились угарным газом.

Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м. В ликвидации пожара участвуют 50 человек и 20 единиц техники.