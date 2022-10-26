Во время пожара на складе в Петербурге обрушилась крыша
На складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где произошел пожар, обрушилась крыша, сообщил ТАСС заместитель начальника регионального управления МЧС Игорь Титенок.
«Произошло обрушение кровли на площади 9 тыс. кв. м», — сказал Титенок, объяснив, что площадь пожара достигла 12 тыс. кв. м, так как водоисточники находятся на расстоянии от 1 до 1,5 км.
Погибших и пострадавших в ходе пожара нет, добавил замглавы МЧС по Санкт-Петербургу.
Пожар на складе в Петербурге начался вечером 25 октября около 20:40 по мск по адресу: поселок Металлострой, Северный проезд, д. 8. По данным МЧС, на складе площадью 24 тыс. кв. м и высотой 12 м загорелись строительные материалы.
Площадь самого возгорания сначала составляла 6 тыс. кв м, затем она выросла до 12 тыс. кв. м. Ранг пожара также увеличили со второго до третьего.
Источник ТАСС в экстренных службах передавал, что на складе рухнула часть стены. Пожарные локализовали возгорание 26 октября в 00:39 по мск.