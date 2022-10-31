В Челябинской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

Фото: Gumvd74 / Telegram

В Кунашакском районе Челябинской области на трассе в направлении Екатеринбурга автобус съехал в кювет и опрокинулся, в результате пострадали 13 человек, сообщила пресс-служба регионального МВД в телеграм-канале.

Авария произошла около 6:00 по местному времени (4:00 мск). Всего в автобусе находились 22 человека. Они ехали из Костаная (Казахстан) в Екатеринбург на работу вахтовым методом, уточнили в ведомстве. Всех пострадавших госпитализировали.

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Машина съехала в кювет во время сильного снегопада, водитель не справился с управлением. В МВД уточнили, что мужчине 38 лет, у него 12-летний водительский стаж, правила дорожного движения он не нарушал.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что корпус автобуса сильно помят.

По данным Росгидромета, утром 31 октября в Челябинской области наблюдаются сильный снегопад и переменная облачность, в окрестностях Екатеринбурга идет снег, ветер дует со скоростью 4 м/с. Гидрометцентр сообщает о порывах ветра до 18 и 15 м/c соответственно, в обоих регионах, по его данным, действует штормовое предупреждение.

Ранее, 18 октября, на Киевском шоссе на юго-западе Москвы маршрутка попала в ДТП с легковушкой, врезалась в отбойник и перевернулась, в результате чего погиб один человек, еще десять пострадали. Всего в маршрутке находились 25 человек.