Фото: Omar Marques / Getty Images

Украинские беженцы, прибывшие в Европу, требуют в ресторанах скидки, в то время как те, кто приехал в Россию, просят устроить их на работу, заявил президент Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу», — сказал Путин.

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с конца февраля по 1 ноября в Европе проживали более 7,7 млн беженцев с Украины, в России — более 2,8 млн беженцев. Источник ТАСС в силовых структурах сообщал о 4,3 млн человек, прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля, 664 тыс. из них — дети.

Ранее газета Expressen писала, что общественные организации, которые помогают украинским беженцам в Швеции, попросили власти страны увеличить размер пособий. Сейчас беженцам, проживающим в Швеции, выплачивают по 71 шведской кроне в день (около 400 руб.), чего недостаточно из-за роста цен в стране. Также волонтеры просили сохранить выплаты, даже если беженцы работают, пока их зарплата не будет составлять 5157 шведских крон (около 29 тыс. руб.).