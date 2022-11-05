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Ефимов анонсировал создание 6 тыс. новых рабочих мест в «Кунцево»

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Исходя из проектной документации, план комплексного развития очередного участка бывшей промзоны «Кунцево» приведет к созданию в столице свыше 6 тыс. рабочих мест, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владмимр Ефимов.

Речь идет об участке площадью 23 га на Молодогвардейской улице, где ранее располагались гаражи и складские помещения. Впоследствии там появится современный кластер, где наравне с жилой застройкой будут также спортивные, образовательные и общественно-деловые пространства. По словам Ефимова, общая сумма инвестиций в данный проект превысит 65 млрд руб.

Общий метраж новой недвижимости, по подсчетам департамента городского имущества Москвы, составит 471 тыс. кв. м, из которых почти половина (233 тыс. кв. м) придется на жилье. «Также предусматривается строительство детского сада на 325 мест и школы на 675 учеников, — рассказал глава департамента Максим Гаман. — Кроме того, на территории будет возведен физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 10 тыс. кв. м». На участке также могут появиться высокотехнологичные производства, офисные помещения, точки общественного питания и магазины.

Для промзоны «Кунцево» это третий и крупнейший проект в рамках столичной программы комплексного развития территорий (КРТ) — ранее уже была согласована реорганизация участков площадью 16 га и 21 га.

Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы позволит городу получить порядка 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн руб., а в бюджет поступит около 3 трлн руб. Первый подобный договор с инвестором заключили в июле 2020 года на комплексное развитие территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле».

Ранее в октябре Владимир Ефимов рассказал о планах подготовить к реализации 77 проектов по программе КРТ в 2023 году — это более половины площадей, которые подразумевается по ней вернуть в экономический оборот столицы.

Теги
комплексная застройка рабочие места КБ «Кунцево» Москва Владимир Ефимов
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