Родители младшеклассников стали чаще контролировать детей в соцсетях

Больше родителей учеников младших классов (семь-девять лет) стали контролировать время, проведенное детьми в социальных сетях, следует из данных опросов сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

По сравнению с прошлым годом число родителей, которые следят за потраченным в соцсетях временем, увеличилось с 82% до 89%.

Среди родителей младшеклассников о наличии аккаунтов у детей в соцсетях сообщили только 16%, подавляющее большинство из них контролируют активность своих детей в Сети.

Среди родителей детей 10-12 лет у каждого второго ребенок зарегистрирован в соцсетях. Матерей и отцов, следящих за детьми в Сети, в 2,5 раза больше, чем тех, кто этого не делает.

Среди родителей подростков 13-15 лет о наличии аккаунтов у детей рассказали трое из четырех (тех, кто контролирует, в 1,5 раза больше, чем тех, кто нет).

В 1,5 раза больше тех, кто не следит за детьми в соцсетях, среди родителей подростков 16-17 лет.

Почти каждый пятый россиянин уверен, что детям не нужны соцсети (18%). Каждый четвертый считает, что заводить аккаунты могут только подростки старше 13 лет. Еще 22% полагают, что регистрироваться в соцсетях позволено только тем, кто старше 16 лет.

Один опрос проводился во всех округах России 7 октября — 2 ноября среди родителей детей 7-17 лет. Размер выборки — по 700 респондентов в каждой группе: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-17 лет. Другой — в 433 населенных пунктах 7-14 октября среди экономически активного населения старше 18 лет. Размер выборки составил 3 тыс. опрошенных.