«Калашников» допустил увеличение основного калибра армейских автоматов

Основной калибр армейских автоматов могут увеличить, сообщил «РИА Новости» президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

Сейчас специалисты концерна работают над экипировкой военнослужащего третьего поколения, смена калибра может стать частью этих работ, сказал он.

Основной калибр автоматов российских Вооруженных сил — 5,45 мм. По словам Лушникова, над новыми баллистическими решениями уже работает «весь мир». Он привел в пример США, чье оборонное ведомство уже заключило контракт на поставку оружия с пулями большего калибра пули (6,8 мм против 5,56 мм).

«Мы, конечно, тоже в этом направлении смотрим. Исключать увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие. В этом направлении мы обязательно будем работать», — рассказал Лушников.

США в 2017 году запустили программу Next Generation Squad Weapon (NGSW), целью которой была замена карабина M4 и ручного пулемета M249 SAW (оба калибра 5,56 мм) и 7,62-мм пулемета M240. В ее рамках также должен был быть разработан новый универсальный патрон калибром 6,8 мм. В сентябре 2019 года издание Business Insider сообщило, что армейское командование США заключило с тремя компаниями — General Dynamics-OTS Inc., AAI Corporation Textron Systems и Sig Sauer Inc. контракты на поставку пулеметов, винтовок и патронов нового поколения. Они должны были направить готовое оружие армии для испытаний. Затем Пентагон должен был выбрать победителя тендера и заключить с ним контракт на поставки оружия и патронов. Испытания длились 27 месяцев, в апреле стало известно, что тендер выиграла Sig Sauer Inc.

Патрон калибра 5,45 х 39 мм был разработан в начале 1970-х годов. Его приняли на вооружение в 1974 году.