ФБР заявило о «крупной угрозе» синагогам штата Нью-Джерси

Федеральное бюро расследований (ФБР) США получило сведения о крупной угрозе синагогам штата Нью-Джерси, сообщило в Twitter подразделение спецслужбы города Ньюарк, который находится в этом штате.

«ФБР получило достоверную информацию о крупной угрозе синагогам в Нью-Джерси. В настоящее время мы просим, чтобы вы приняли все меры предосторожности для защиты вашего района и учреждения», — сказано в сообщении.

Информации о характере угрозы и других деталей спецслужба не привела. Через час после публикации сообщения ФБР заявило, что сотрудники службы проводят расследование и «принимают упреждающие меры».

Источник CNN в правоохранительных органах сообщил, что сотрудников ФБР обеспокоило сообщение с антисемитскими высказываниями на форуме в интернете, который часто посещают экстремисты. Конкретная цель, план или сроки в сообщении не упоминались. Однако, добавил собеседник телеканала, внимание ФБР привлек сам характер этого сообщения, и спецслужба решила предупредить граждан в целях предосторожности.

Собеседник телеканала также отметил, что ФБР уделяет повышенное внимание таким случаям, так как в прошлом, незадолго до нападений, экстремисты публиковали посты в соцсетях. Это случилось, в частности, при нападении на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания) в 2018 году, когда погибло более десяти человек, пояснил он.

В январе 2022 года в американском штате Техас мужчина захватил синагогу и взял в заложники трех человек. Нападавший утверждал, что заложил бомбы, и требовал освободить Аафию Сиддики, осужденную на 86 лет лишения свободы за связь с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация). Нападавшего убили при штурме, никто из заложников не пострадал.