Лавров прибыл в ОАЭ с рабочим визитом

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Генсек НАТО призвал продлить «зерновую сделку» Политика, 00:10
Что известно об умершем бойце ММА Александре Писареве Спорт, 00:00
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 03 ноя, 23:58
Британия запретит перевозку нефти по цене выше лимита Политика, 03 ноя, 23:35
Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ двух поселков Политика, 03 ноя, 23:27
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 03 ноя, 23:15
Лавров прибыл в ОАЭ с рабочим визитом Политика, 03 ноя, 23:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 03 ноя, 22:43
Пользователи сообщили о сбоях в работе Zoom Технологии и медиа, 03 ноя, 22:34
Россия передала послу Британии данные об участии страны в атаке на флот Политика, 03 ноя, 22:30
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 03 ноя, 22:20
Путин утвердил единовременную выплату в 195 тыс. руб. для военнослужащих Политика, 03 ноя, 22:15
В центре Москвы произошла массовая драка Общество, 03 ноя, 22:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 03 ноя, 22:02
Политика ,  
0 

Лавров прибыл в ОАЭ с рабочим визитом

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в ОАЭ с рабочим визитом
Сергей Лавров и Абдалла&nbsp;бен Заид Аль Нахайян
Сергей Лавров и Абдалла бен Заид Аль Нахайян (Фото: Мария Захарова / Telegram)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби с рабочим визитом. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Захарова прикрепила к своему сообщению фото, на котором Лавров жмет руку своему коллеге, министру иностранных дел ОАЭ шейху Абдалле бен Заиду Аль Нахайяну.

Агентство Emirates News Agency пишет, что министры уже обсудили укрепление двустороннего сотрудничества. Шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян высоко оценил результаты встречи президента ОАЭ, шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошедшая в октябре в Петербурге, по словам Аль Нахайяна, способствовала «быстрому росту сотрудничества между двумя странами».

В заявлении МИД, опубликованном перед визитом, сказано, что Лавров пробудет в стране два дня, до 4 ноября. Министр проведет переговоры с главой МИД ОАЭ, посетит форум по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс» и открывшуюся в сентябре «Русскую школу в Абу-Даби» — филиал «Областной гимназии им. Е.М.Примакова» (находится в Московской области).

«В ходе переговоров состоится предметная «сверка часов» по ключевым аспектам глобальной и ближневосточной повестки дня. Акцент будет сделан на необходимости разрешения сохраняющихся на Ближнем Востоке и в Северной Африке конфликтов посредством инклюзивного диалога, учитывающего законные интересы и озабоченности всех вовлеченных сторон», — отметили в МИДе. Министры обсудят происходящее в Йемене, Ливии, Сирии и урегулирование арабо-израильского конфликта.

Ранее в этот же день Лавров посетил Иорданию с официальным визитом. Он встретился с министром иностранных дел и по делам эмигрантов этой страны Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади и королем Иордании Абдаллой II. Политики договорились развивать торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в научно-технической сфере, в области образования и других областях. Другой темой переговоров стал конфикт в Сирии, также обсуждалась ситуация в Ираке.

Читайте на РБК Pro
Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Как, не меняя места работы, увеличить оклад в 2 раза и получить повышение
Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Как избавиться от 20 вредных привычек лидера: объясняет Маршалл Голдсмит
Теги
Персоны
Сергей Лавров ОАЭ рабочий визит

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Материалы по теме
Король Иордании поддержал идею создания «ближневосточного НАТО»
Политика
Лавров и МИД Ирана допустили эскалацию в заливе из-за западных СМИ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter