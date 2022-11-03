Лавров прибыл в ОАЭ с рабочим визитом

Сергей Лавров и Абдалла бен Заид Аль Нахайян (Фото: Мария Захарова / Telegram)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби с рабочим визитом. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Захарова прикрепила к своему сообщению фото, на котором Лавров жмет руку своему коллеге, министру иностранных дел ОАЭ шейху Абдалле бен Заиду Аль Нахайяну.

Агентство Emirates News Agency пишет, что министры уже обсудили укрепление двустороннего сотрудничества. Шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян высоко оценил результаты встречи президента ОАЭ, шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошедшая в октябре в Петербурге, по словам Аль Нахайяна, способствовала «быстрому росту сотрудничества между двумя странами».

В заявлении МИД, опубликованном перед визитом, сказано, что Лавров пробудет в стране два дня, до 4 ноября. Министр проведет переговоры с главой МИД ОАЭ, посетит форум по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс» и открывшуюся в сентябре «Русскую школу в Абу-Даби» — филиал «Областной гимназии им. Е.М.Примакова» (находится в Московской области).

«В ходе переговоров состоится предметная «сверка часов» по ключевым аспектам глобальной и ближневосточной повестки дня. Акцент будет сделан на необходимости разрешения сохраняющихся на Ближнем Востоке и в Северной Африке конфликтов посредством инклюзивного диалога, учитывающего законные интересы и озабоченности всех вовлеченных сторон», — отметили в МИДе. Министры обсудят происходящее в Йемене, Ливии, Сирии и урегулирование арабо-израильского конфликта.

Ранее в этот же день Лавров посетил Иорданию с официальным визитом. Он встретился с министром иностранных дел и по делам эмигрантов этой страны Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади и королем Иордании Абдаллой II. Политики договорились развивать торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в научно-технической сфере, в области образования и других областях. Другой темой переговоров стал конфикт в Сирии, также обсуждалась ситуация в Ираке.