Король Иордании поддержал создание «ближневосточного НАТО»
Иордания является многолетним партнером Североатлантического альянса и поддержала бы идею создания «ближневосточного НАТО», заявил в интервью CNBC король страны Абдалла II.
Его спросили, что он думает о необходимости «НАТО для Ближнего Востока».
«Я буду одним из первых, кто поддержит ближневосточное НАТО», — сказал он. Абдалла II отметил, что «видение предполагаемого союза должно быть четким, а его роль — достаточно конкретной», кроме того, альянс должен строиться странами-единомышленниками.
По словам монарха, Иордания много лет активно сотрудничает с НАТО по всему миру «плечом к плечу», и Абдалла II указал, что хотел бы видеть больше стран региона в числе партнеров альянса.
На данный момент в НАТО входят 30 стран, в основном европейские и североамериканские. Единственной азиатской страной альянса является Турция.
О необходимости расширения НАТО на Ближний Восток ранее уже говорил экс-президент США Дональд Трамп. Он предлагал назвать альянс NATOME (NATO — Middle East), сообщало агентство Associated Press.
Россия выступает против расширения альянса в восточном направлении, но в первую очередь это касается стран бывшего СССР. Эту позицию Москвы поддерживает Пекин.