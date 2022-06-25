Король Иордании поддержал создание «ближневосточного НАТО»

Иордания является многолетним партнером Североатлантического альянса и поддержала бы идею создания «ближневосточного НАТО», заявил в интервью CNBC король страны Абдалла II.

Его спросили, что он думает о необходимости «НАТО для Ближнего Востока».

«Я буду одним из первых, кто поддержит ближневосточное НАТО», — сказал он. Абдалла II отметил, что «видение предполагаемого союза должно быть четким, а его роль — достаточно конкретной», кроме того, альянс должен строиться странами-единомышленниками.

По словам монарха, Иордания много лет активно сотрудничает с НАТО по всему миру «плечом к плечу», и Абдалла II указал, что хотел бы видеть больше стран региона в числе партнеров альянса.

На данный момент в НАТО входят 30 стран, в основном европейские и североамериканские. Единственной азиатской страной альянса является Турция.

О необходимости расширения НАТО на Ближний Восток ранее уже говорил экс-президент США Дональд Трамп. Он предлагал назвать альянс NATOME (NATO — Middle East), сообщало агентство Associated Press.

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Россия выступает против расширения альянса в восточном направлении, но в первую очередь это касается стран бывшего СССР. Эту позицию Москвы поддерживает Пекин.