Памятник Воину-освободителю (Фото: Данил Айкин / РИА Новости)

В Кемерове установили копию памятника воину-освободителю из Трептов-парка в Берлине, сообщает портал Ngs42.ru.

«Многие до сих пор не знают, почему памятник Николаю Масалову решили открыть в Кемерове. Казалось бы, зачем, если такой же есть в Трептов-парке? Власти Кузбасса уже отвечали на этот вопрос, но повторить будет не лишним. После того как имя Масалова убрали из списка почетных граждан Берлина, было принято решение установить копию памятника на родине героя в Кузбассе», — отмечает Ngs42.ru.

Кемеровский вариант слегка отличается от оригинала — он выше, примерно 37 м вместе с курганом, хотя высота самой скульптуры та же, что в Берлине.

Власти согласовали использование художественного образа с законным обладателем авторских прав — внуком и тезкой скульптора Евгением Вучетичем, сообщает портал.

На открытии мемориала присутствовали Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области, который привез горсть земли с Мамаева кургана, и глава Курской области Роман Старовойт, который также привез землю с северного фаса Курской дуги около поселка Поныри.

«Воин-освободитель» монумент в Трептов-парке в Берлине, который посвящен советским воинам, павшим в боях за город. Главной в композиции является бронзовая фигура советского солдата, который в одной руке держит опущенный меч, а другой — поддерживает спасенную немецкую девочку. Считается, что прототипом для скульптуры послужил уроженец Кемеровской области Николай Масалов, который спас девочку во время штурма Берлина.

В апреле вандалы дважды осквернили мемориал в Трептов-парке.

Первый случай произошел 7 апреля. Злоумышленники сделали красной краской на мемориале несколько надписей, в том числе букву Z, и изобразили свастику. В ночь с 17 на 18 апреля на входной портал военно-мемориального комплекса также были нанесены оскорбительные надписи.