Суд арестовал водителя грузовика, раздавившего такси на улице 1905 года

Фото: АГН «Москва»

Таганский суд арестовал Вячеслава Пивовара — водителя грузовика Volvo, который 2 ноября врезался в такси и автобус на улице 1905 года и скрылся с места преступления. Об этом РБК сообщила пресс-служба инстанции.

Он арестован до 2 января 2023 года. Пивовар обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, и оставлении места преступления (п. «б» ч. 6 ст. 264 УК). Наказание, предусмотренное по данной статье, — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

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Как уточняет прокуратура Москвы, по словам 27-летнего обвиняемого, в ночь перед аварией он с другом был в «увеселительном заведении» и употреблял спиртное. Утром, сев за руль, он чувствовал себя уставшим, однако проверил исправность грузовика.

«Проезжая по ул. 1905 года, он уснул, а проснулся от сильного удара. Увидев, что совершил столкновение с такси и автобусом, он испугался, покинул кабину грузовика и направился в сторону жилых домов, где поднялся на чердак, после чего ходил по дворам до момента задержания сотрудниками полиции», — рассказали в прокуратуре версию обвиняемого.

Смертельное ДТП на улице 1905 года в Москве произошло утром 2 ноября. Грузовик столкнулся сначала с такси, а затем с автобусом. После аварии водитель грузовика скрылся с места происшествия. Водитель и пассажир такси погибли. Его задержали вечером 2 ноября.