В Польше завели дело из-за таблички на месте памятника Красной армии

Фото: ipn.gov.pl

В Глубчице (Опольское воеводство) полиция возбудила дело о незаконном размещении мемориальной доски на месте демонтированного памятника солдатам Красной армии, сообщил пресс-секретарь ведомства Лукаш Голиновский, передает Radio Opole.

По предварительной информации, 1 ноября неизвестные установили на постаменте, где находился памятник, красную звезду и табличку с надписью: «Солдатам Красной армии, погибшим на польских землях в борьбе с немцами и их союзниками в 1944–45 годах. Благодарные поляки». Через несколько часов ее сняли.

По словам представителя полиции, о табличке и звезде сообщил депутат местного совета. После того как сотрудники сделали фотографии и составили протоколы, ведомство передало дело в прокуратуру.

Постамент расположен в городском парке. Его демонтировали 27 октября при участии президента Института национальной памяти доктора Кароля Навроцкого. Он поддержал, отметив, что советские памятники не стали символом освобождения, поскольку его не могли «нести те, кто сам не имел свободы», и служат «символами лжи». До этого с постамента сняли мемориальную доску в честь воинов Красной армии.

Снесенный в Глубчице памятник назывался «Благодарность Красной армии», его поставили в 1945 году. Фигура советского солдата была установлена перед обелиском на бывшем постаменте Колонны Победы в честь прусских военных побед в XIX веке.

В Москве осудили действия польских властей и назвали кампанию сноса попыткой оболванить молодых поляков. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, польские власти пытаются «провоцировать ненависть к русским».