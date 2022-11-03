Путин наградил премией в 5 млн руб. сотрудников этнографического музея

Путин подписал указ о вручении премии в 5 млн руб. за вклад в укрепление российской нации

Фото: ethnomuseum.ru

Лауреатами премии за вклад в укрепление единства российской нации в 2022 году стали научные сотрудники Российского этнографического музея. Это известно из указа о присуждении премий, который подписал президент России Владимир Путин.

Лауреатами стали научные сотрудники музея — Людмила Королькова, Елена Мадлевская и Александр Островский.

Российский этнографический музей (РЭМ) расположен в Санкт-Петербурге. Он основан в 1902 году и является одним из крупнейших этнографических музеев в мире, указано на сайте РЭМ. В собрании музея около 700 тыс. единиц хранения, в их числе вещевые и иллюстративные памятники, фотодокументы и книги, архивные материалы по 158 многочисленным и малым народам России начиная с XVIII века.

Премия президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации была учреждена в 2016 году. Она вручается ежегодно, являясь «высшим признанием заслуг граждан Российской Федерации, осуществляющих деятельность по укреплению единства российской нации, перед обществом и государством». Размер денежного вознаграждения, в соответствии с редакцией 2021 года, составляет 5 млн руб.

Первым лауреатом премии за «вклад в укрепление единства российской нации» стал председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов. В прошлом году премия была вручена главе комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимиру Зорину.