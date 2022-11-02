Газпромбанк ответил на данные о краже сотрудником 27 млн руб. у клиента

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Подозреваемый в незаконном использовании клиентских средств сотрудник Газпромбанка был уволен, он задержан правоохранительными органами, сообщили РБК в пресс-службе Газпромбанка.

«В настоящий момент правоохранительными органами при полном содействии банка ведется расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Банк намерен в полном объеме компенсировать клиенту причиненный ущерб», — заявил банк.

По данным телеграм-канала Baza, 14 октября в полицию пришел клиент Газпромбанка, сотрудник дипломатической академии МИДа. Со счета потерпевшего пропало 27 млн руб. из-за того, что кто-то из сотрудников получил доступ к банковским счетам клиента и похитил деньги.

Baza пишет, что подозреваемый — 34-летний мужчина из Сочи. Он был задержан 1 ноября и уже дал признательные показания.

Ранее в Москве завели дело после кражи у Альфа-банка и нескольких небольших банков более 60 млн руб. при помощи купюр «банка приколов». Злоумышленники использовали в своей схеме немного измененные пятитысячные купюры «банка приколов». Их вносили в устаревшие банкоматы американской компании NCR, а затем снимали уже настоящие деньги из современных банкоматов.