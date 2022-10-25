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В Москве завели дело после кражи ₽60 млн с помощью купюр «банка приколов»

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

У Альфа-банка и нескольких небольших банков похитили более 60 млн руб. при помощи купюр «банка приколов», УВД по Северо-Восточному округу Москвы возбудило уголовное дело, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, злоумышленники использовали в своей схеме немного измененные пятитысячные купюры «банка приколов». Их вносили в устаревшие банкоматы американской компании NCR, а затем снимали уже настоящие деньги из современных банкоматов. Жертвами мошенников могли стать и обычные граждане, которые при снятии наличных получили фальшивые купюры.

Подделки были обнаружены финансовыми организациями во время инкассации. Всего злоумышленники внесли в банкоматы более 12 тыс. фальшивых купюр. При этом отличить их от настоящих можно «невооруженным взглядом», поскольку подделки изготовлены на обычном ксероксе методом цветной электрографии с внесением имитации некоторых степеней защиты, показала экспертиза.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

В Альфа-банке заявили «Коммерсанту», что не будут давать комментарии по этому вопросу, пока ведется следствие. Газета отмечает, что три года назад банк заявлял, что у них нет банкоматов компании NCR старых модификаций.

Из-за санкций американская фирма прекратила работу в России, в том числе обслуживание банкоматов. Программное обеспечение в них не обновляется, и это не обеспечивает защиту от внесения в банкоматы купюр «банка приколов».

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Теги
"банк приколов" Альфа Банк МВД кража
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