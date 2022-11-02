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Госдеп допустил обсуждение потолка цен на нефть на встрече министров G7
Госдеп допустил обсуждение потолка цен на российскую нефть на встрече министров G7
В Госдепе ожидают, что на встрече глав МИД стран «большой семерки» будет обсуждаться в том числе введение потолка цен на российскую нефть, заявил на брифинге исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США Говард Соломон.
Отвечая на вопрос, какие темы будут обсуждаться на предстоящей встрече, в которой участвует госсекретарь США Энтони Блинкен, Соломон отметил, что Евросоюз включил введение предельной цены на нефть в последний пакет санкций против России.
«Поэтому я уверен, что другие наши партнеры по G7, не только европейцы, будут стремиться продолжить это обсуждение», — сказал он.
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