SpaceX запустила ракету Falcon Heavy со спутником для Космических сил США

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 60,97 (-0,15) Инвестиции, 16:42
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 61,43 (-0,2) Инвестиции, 16:42
Карьера смолоду: почему подростки хотят работать Партнерский проект, 20:31
В Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с Россией Политика, 20:23
Сербская газета узнала о приказе Вучича сбивать дроны над частью Сербии Политика, 20:19
Путин поручил проработать введение безвизового режима для иностранцев Общество, 20:16
В Китае запретили сниматься в рекламе попавшим в скандалы знаменитостям Общество, 20:09
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 20:08
Аутсайдер КХЛ прервал шестиматчевую победную серию «Салавата Юлаева» Спорт, 20:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Эмоции паникеров иссякли». Что будет с российскими акциями в ноябре Инвестиции, 19:51
Как решали квартирный вопрос в России: от эскроу до льготной ипотеки РБК и Дом.РФ, 19:48
SpaceX запустила ракету Falcon Heavy со спутником для Космических сил США Технологии и медиа, 19:48
Кличко заменит в Киеве троллейбусы на автобусы для экономии энергии Общество, 19:46
Новак заявил, что специалисты только начали обследовать «Северные потоки» Политика, 19:34
Как инвестировать в современное искусство — от классического до NFT РБК Стиль и Tinkoff Private, 19:22
Баскетбольный матч с участием сына Леброна прервали из-за крика «Оружие!» Спорт, 19:21
Технологии и медиа ,  
0 

SpaceX запустила ракету Falcon Heavy со спутником для Космических сил США

Video

Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала во Флориде на мысе Канаверал со спутником для Космических сил США,  SpaceX вела прямую трансляцию. Миссия получила название USSF-44.

Ракета должна вывести на геостационарную орбиту два полезных груза, среди которых микроспутник TETRA-1, созданный для различных задач на этой орбите и вокруг нее, сообщает Космический центр Кеннеди.

TETRA-1 создан дочерней компанией Boeing —  Millennium Space Systems. Микроспутник создан на базе спутников класса ALTAIR, он сможет работать на геосинхронной орбите на расстоянии 22 236 миль (35 786 км) от поверхности Земли, сообщала компания.

Это первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy за три года. Впервые она была запущена 6 февраля 2018 года, на борту ракеты находился электромобиль Tesla с манекеном. 

Falcon Heavy — сверхтяжелая ракета-носитель, способная доставлять на низкую опорную орбиту до 63,8 т. Как отмечал Илон Маск, это «больше, чем масса заправленного топливом авиалайнера Boeing 737 с пассажирами, экипажем и багажом на борту», и как минимум в два раза превышает возможности ближайшего конкурента — ракеты-носителя Delta 4. О разработке было объявлено в 2011 году. У первой ступени Falcon Heavy 27 двигателей.

Читайте на РБК Pro
Почему доверительные отношения с детьми нужно создавать с младенчества
Как, не меняя места работы, увеличить оклад в 2 раза и получить повышение
Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Теги
Falcon Heavy SpaceX космос спутники
Материалы по теме
Илон Маск подписал с Пентагоном первый контракт на пуск Falcon Heavy
Бизнес
Маск показал вид из летящей к Марсу Tesla Roadster
Общество
SpaceX вывела на орбиту новую группу из 52 интернет-спутников Starlink
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter