SpaceX запустила ракету Falcon Heavy со спутником для Космических сил США

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Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала во Флориде на мысе Канаверал со спутником для Космических сил США, SpaceX вела прямую трансляцию. Миссия получила название USSF-44.

Ракета должна вывести на геостационарную орбиту два полезных груза, среди которых микроспутник TETRA-1, созданный для различных задач на этой орбите и вокруг нее, сообщает Космический центр Кеннеди.

TETRA-1 создан дочерней компанией Boeing — Millennium Space Systems. Микроспутник создан на базе спутников класса ALTAIR, он сможет работать на геосинхронной орбите на расстоянии 22 236 миль (35 786 км) от поверхности Земли, сообщала компания.

Это первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy за три года. Впервые она была запущена 6 февраля 2018 года, на борту ракеты находился электромобиль Tesla с манекеном.