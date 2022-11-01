SpaceX запустила ракету Falcon Heavy со спутником для Космических сил США
Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала во Флориде на мысе Канаверал со спутником для Космических сил США, SpaceX вела прямую трансляцию. Миссия получила название USSF-44.
Ракета должна вывести на геостационарную орбиту два полезных груза, среди которых микроспутник TETRA-1, созданный для различных задач на этой орбите и вокруг нее, сообщает Космический центр Кеннеди.
TETRA-1 создан дочерней компанией Boeing — Millennium Space Systems. Микроспутник создан на базе спутников класса ALTAIR, он сможет работать на геосинхронной орбите на расстоянии 22 236 миль (35 786 км) от поверхности Земли, сообщала компания.
Это первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy за три года. Впервые она была запущена 6 февраля 2018 года, на борту ракеты находился электромобиль Tesla с манекеном.
Falcon Heavy — сверхтяжелая ракета-носитель, способная доставлять на низкую опорную орбиту до 63,8 т. Как отмечал Илон Маск, это «больше, чем масса заправленного топливом авиалайнера Boeing 737 с пассажирами, экипажем и багажом на борту», и как минимум в два раза превышает возможности ближайшего конкурента — ракеты-носителя Delta 4. О разработке было объявлено в 2011 году. У первой ступени Falcon Heavy 27 двигателей.