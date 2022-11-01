Власти Афганистана создали женский отряд полиции

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Министерство внутренних дел Афганистана (контролируется исламистским движением «Талибан», которое признано террористическим и запрещено в России), объявило о формировании специального женского подразделения полиции из 100 человек, которое будет работать в департаменте безопасности и общественного порядка, сообщил афганский телеканал Ariana News. Чиновники утверждают, что сотрудницы спецотряда должны будут контролировать демонстрации и акции протеста.

По данным телеканала, эти женщины прошли курс обучения в полицейском центре Кабула, где их обучили навыкам самообороны. Кроме того, они выступают за то, чтобы женщины, служившие раньше в правоохранительных органах, вернулись на свои рабочие места.

«Мы многому научились и можем защитить себя, можем использовать нашу подготовку, выполняя свой долг», — сказала сотрудница подразделения Хадижа в эфире Ariana News.

Акции протеста женщин, участницы которых требуют соблюдения своих прав, проходят в Афганистане с момента прихода талибов к власти и до сих пор. Так, в октябре 2022 года, сообщала корреспондент BBC Ялда Хаким, студентки одного из учебных заведений в провинции Бадахшан, скандировавшие под стенами университета «Образование — наше право» и «Женщина, жизнь, свобода», были разогнаны с помощью кнута. Другая демонстрация женщин была разогнана в Кабуле в августе. В прошлом году талибы обязали женщин носить никабы при посещении университетов.

Талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года, после чего пообещали соблюдать права и свободы женщин в рамках шариата. Однако в августе 2022 года эксперты ООН заявили, что в Афганистане происходит невиданное ранее «широкомасштабное, систематическое и всеохватное наступление на права женщин и девочек». Согласно заявлению экспертов, афганские власти продолжают нарушать почти все нормы в области прав человека, отказываясь при этом проявлять «хоть какое-то уважение к простым афганцам, в том числе к женщинам и девочкам».