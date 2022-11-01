На юго-западе Москвы загорелся строительный рынок

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Пожар произошел на строительном рынке на юго-западе Москвы, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Возгорание началось примерно в 15:10 мск, загорелось здание по улице Адмирала Корнилова, строение № 4, в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО).

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«По предварительной информации, происходит возгорание на территории строительного рынка. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в пресс-службе. Причину пожара в МЧС не назвали.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», в горящем здании находится строительный магазин «Строймастер24», магазины дверей, красок и производство садовых бордюров. Также там расположен магазин сантехники.

Поблизости от места пожара находятся и другие строительные магазины. «РИА Новости» ранее сообщило, что возгорание началось «в районе Николо-Хованского строительного рынка», который расположен примерно в 3 км к юго-востоку от места пожара. Агентство со ссылкой на экстренные службы писало, что там загорелись палатки, на кадрах был виден столп черного дыма.

В конце октября пожар произошел на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Площадь пожара сначала составляла 6 тыс. кв. м, затем она выросла до 12 тыс. кв. м. На складе обрушились стена и крыша, погибших и пострадавших не было.