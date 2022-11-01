В Китае запретили сниматься в рекламе попавшим в скандалы знаменитостям

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Власти Китая запретили компаниям привлекать к рекламе звезд, которые были вовлечены в незаконную деятельность или были заподозрены в аморальном поведении, а также потребовали от знаменитостей полного знания компаний и продуктов, которые они рекламируют. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на руководство, подготовленное Государственным управлением по регулированию рынка, Национальным управлением радио и телевидения и другими органами.

Ведомства заявили, что компании должны бойкотировать знаменитостей, которые были уличены в пристрастии к наркотикам, азартным играм, вождении в нетрезвом виде, домогательстве, уклонении от уплаты налогов или мошенничестве. Также от известных людей требуется, чтобы они знали основную информацию о рекламируемом товаре и компании, которая его предоставляет, и искренне одобряли их.

Кинокритик и продюсер Тан Фейя отметил, что введение ограничений должно заставить знаменитостей больше заботиться о своем имидже, а также улучшит ситуацию в сфере экспорта культуры и ценностей.

В июне в Китае запретили блогерам выпускать контент на темы, связанные с медициной, юриспруденцией и иными сферами, не имея для этого соответствующего образования. Обязательное наличие профильного образования по теме было прописано в «Кодексе интернет-ведущего».

В январе Администрация киберпространства Китая опубликовала проект правил для мобильных приложений и сообщила о решении проверять их на безопасность и «социалистические ценности». Согласно этим правилам, владельцы приложений и платформ не должны нарушать Конституцию и китайские законы, должны придерживаться официального политического курса и «продвигать основные социалистические ценности».

В 2021 году в Китае усилили контроль за стартапами в области онлайн-образования, что произошло после роста популярности проектов в сфере дистанционного образования и увеличения поступления инвестиций в них. Китайский регулятор установил для таких стартапов множество ограничений, включая лимит на размер оплаты за внешкольное обучение. Также китайские власти оштрафовали два крупных онлайн-проекта за недобросовестную рекламу.







