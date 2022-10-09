Китай совершил успешный запуск телескопа для исследования Солнца

Китай успешно произвел запуск усовершенствованного солнечного телескопа «Куафу-1». Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Ракета-носитель Long March-2 стартовала в 07:43 по пекинскому времени (02:43 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Космический телескоп был выведен на заданную орбиту. Космическое агентство КНР назвало запуск успешным.

Солнечный телескоп «Куафу-1» планируется использовать для прогнозирования космической погоды.

В июне Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник «Тяньсин-1». Запуск также был произведен с космодрома Цзюцюань. Для запуска использовалась ракета «Куайчжоу-1А». «Тяньсин-1» используется для проведения различных экспериментов, в том числе в области слежения за космической средой.