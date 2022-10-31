В Киев на фоне взрывов приехали премьер и несколько министров

Премьер и министры Чехии приехали в Киев на фоне взрывов в городе

Фото: P_Fiala / Twitter

Правительственная делегация Чехии во главе с премьер-министром страны Петром Фиалой приехала в Киев, передает Ceska Televize.

В состав делегации кроме Фиалы вошли глава МИД Чехии Ян Липавский, министр обороны Яна Чернохова, министр финансов Збынек Станюра, министр транспорта Мартин Купка и три вице-премьера. На встрече обсуждались послевоенное восстановление Украины и проблемы, касающиеся украинских беженцев на территории Чехии, пишет канал со ссылкой на Липавского. Одной из тем на переговорах, по его словам, станет поддержка интеграции Украины в Евросоюз.

Сейчас Чехия председательствует в Совете ЕС. Фиала с начала российской спецоперации на Украине посещает Киев не в первый раз. В частности, он приезжал в город в марте вместе с премьерами Польши и Словении. Тогда политики встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Чешская делегация прибыла в Киев утром 31 октября, когда в городе произошла серия взрывов, а над всей территорией Украины объявили воздушную тревогу. Часть ударов пришлась на объекты критической инфраструктуры, в результате в части города пропало электро- и водоснабжение. По оценке Киевводоканала, воды нет у 80% потребителей.

Российское Минобороны называло военные и энергетические объекты на Украине целью ударов. Их начали наносить 10 октября, после взрыва на Крымском мосту, который произошел двумя днями ранее. Президент России Владимир Путин назвал его организаторами украинские спецслужбы.