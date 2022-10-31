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В некоторых районах Киева после ракетных ударов пропали свет и вода

Кличко: в некоторых районах Киева после ударов пропали свет и вода
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть Киева обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают», — написал Кличко.

По словам мэра, энергетики работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение после повреждения энергообъекта, который обеспечивает электричеством около 350 тыс. квартир в Киеве.

«Специалисты ДТЭК, НЭК «Укрэнерго», вместе с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — заверил он.

Массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины начались 10 октября, спустя два дня после взрыва грузовика на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев. Минобороны России называло целями ударов военные объекты, а также энергетическую инфраструктуру и объекты связи. Украинские власти призвали население к экономии электроэнергии и предупредили о возможных веерных отключениях энергоснабжения.

27 октября власти Киева сообщили, что из-за повреждений энергосистемы дефицит мощности в Киеве и Киевской области достиг 30% потребления, ранее установленные графики отключений больше не актуальны, а в ближайшие дни отключения будут «более жесткие и длительные».

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«Из строя выведен ряд критически важных объектов страны. Вследствие этого в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления», — говорилось в сообщении. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, будут введены новые ограничения, предупредили власти.

После начала атак на электростанции в городах Украины стали выключать уличное освещение и светофоры, а также световое оформление витрин и объектов культуры.
 

Теги
Киев ракетные удары отключения электричества
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