Под Омском отремонтировали дорогу, на которую жители жаловались Меркель

В омской деревне откроют дорогу, с просьбой о ремонте которой жители обращались к Меркель

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В деревне Верхний Карбуш под Омском более чем через год после обращения жителей к тогдашнему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой о ремонте дороги наконец откроют отремонтированный участок, сообщает местный портал NGS55.ru.

Открытие состоится 4 ноября, в деревне собираются провести праздник по этому поводу. Местные жители собираются выступить с обращением к Меркель и представителю Кремля Дмитрию Пескову. Бывшего канцлера омичи в видео поблагодарили и пригласили в гости.

Кроме того, в Верхнем Карбуше к празднику сочинили частушки. Одну из них корреспонденту портала зачитала жительница деревни Ирина Дроздова: «Сколько лет мы грязь топтали, не надеясь на асфальт. А как Меркель написали — получили результат!»

Работы на дороге в деревне начались в августе этого года. Раньше она представляла собой грязную грунтовку. Помимо асфальтового покрытия в деревне сделали ливневки и новый водопровод.

Обращение к Меркель жители Верхнего Карбуша записали в июне прошлого года. Они попросили положить асфальт на улице им. Дмитрия Карбышева в их поселке. Жители поселка рассказали, что их деревня была основана русскими немцами и что они ранее обращались к местным властям, однако дорога так и не была отремонтирована.

Власти ФРГ ответили, что понимают недовольство жителей, однако «вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ». Однако, как рассказала Дроздова, после этого обращения чиновники получили «волшебный пинок» и сразу же пообещали построить дорогу в 2022 году.