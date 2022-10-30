Песков призвал наладить работу госуправления, а не «рубануть шашкой»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Изменение системы управления страны — «естественный процесс», здесь нужно «отладить коллективную работу», это непросто, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Песков указал, что менять систему управления «абсолютно нормально» и «это не значит, что кто-то проваливается».

«Это совершенно естественный процесс, тем более вы знаете отношение президента. Самое легкое, это рубануть шашкой и уволить человека, а самое тяжелое — это отладить коллективную работу», — сказал он.

Президент Владимир Путин во время заседания координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооруженных сил заявил, что сейчас вопросы нужно решать «более быстрыми темпами» и в этой связи возникла необходимость в обновлении работы «по улучшению административных процедур». Для координации работы «между всеми направлениями деятельности, всеми структурами, всеми министерствами, ведомствами» и был создан координационный совет, подчеркнул Путин.

В состав совета вошли около десятка высших российских чиновников, например премьер-министр Михаил Мишустин, его заместители Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Марат Хуснуллин, главы МВД и МЧС Владимир Колокольцев и Александр Куренков, директора ФСБ и Росгвардии Александр Бортников и Виктор Золотов. Указ о создании совета Путин подписал 21 октября.